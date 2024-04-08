В Китае рассказали о несущей критическую угрозу ВСУ супербомбе

CNR: российская бомба ФАБ-3000 с УМПК несет критическую угрозу ВСУ

Российская авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) несет критическую угрозу Вооруженным силам Украины (ВСУ). О возможностях российской супербомбы рассказало Национальное радио Китая (CNR).

«После того как Россия оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь стала еще более поразительной. Снаряд полностью оправдывает свое прозвище "супербомба"», — сказал военный обозреватель Шао Юнлин.

В публикации допустили, что ударные возможности ФАБ-3000 ознаменуют «судный день» для украинских военных. Юнлин подчеркнул, что имеющиеся у ВСУ средства противовоздушной обороны не могут эффективно перехватывать бомбы с УМПК. Поэтому наземные подразделения открыты ударам подобных боеприпасов.

По мнению обозревателя, использование планирующих авиабомб Вооруженными силами России окажет большое влияние на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

Фугасная авиабомба ФАБ-3000-М54, которая весит больше трех тонн, содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Носителем базовой версии ФАБ-3000 являются бомбардировщики Ту-22М3.

В марте Минобороны России сообщило, что российское предприятие вдвое нарастило выпуск бомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000.