NYT: три уязвимости ВСУ позволяют российским силам продвигаться вперед

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на поле боя из-за дефицита боеприпасов, средств противовоздушной обороны (ПВО), а также из-за нехватки хорошо обученных военнослужащих. Ключевые уязвимости украинских войск раскрыл в своей статье обозреватель газеты The New York Times Марк Сантора.

«Теперь, когда Россия усиливает свои атаки, каждая из этих проблем в отдельности усугубляет воздействие других уязвимостей и повышает риск того, что российские войска прорвут украинскую оборону», — отметил автор публикации.

Сантора объяснил, что из-за перевода многих солдат ВСУ из тыла на боевые позиции перед Украиной встала проблема обеспечения эффективной подготовки военных. «Но никакая подготовка не может защитить от мощных планирующих бомб, которые Россия использует для уничтожения украинских укреплений», — признал обозреватель.

Он добавил, что нехватка систем ПВО у Киева позволила российским войскам добиться значительных успехов в совершении атак на важные объекты. «Чиновники в Киеве не питают иллюзий: без современных западных систем ПВО они окажутся в беде», — констатировал автор.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские военные не могут применять военную технику под Часовым Яром из-за активного использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российскими войсками. Он уточнил, что российские военные также используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).