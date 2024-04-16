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21:58, 16 апреля 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ рассказал о ситуации под Часовым Яром

Генерал Кривонос: ВСУ не могут применять технику у Часова Яра

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут применять военную технику под Часовым Яром из-за активного использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российскими войсками. О ситуации на поле боя в эфире YouTube-канала «Прямой» рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Он уточнил, что российские военные также используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это «дает русским доминирующую позицию», признал украинский генерал в отставке.

Ранее Кривонос заявил, что панические высказывания президента Украины Владимира Зеленского говорят о его некомпетентности. Как считает отставной генерал, Зеленский до сих пор является главой государства лишь благодаря народу, и если президент не разбирается в каких-то тонкостях, необходимо создать «правительство спасения».

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      Маргарита Пименова
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