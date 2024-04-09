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12:02, 9 апреля 2024Наука и техника

Эффективность российских Су-34 с планирующими бомбами оценили

MWM: бомбардировщик Су-34 эффективно уничтожает позиции ВСУ планирующими бомбами

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 эффективно уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирующими бомбами. Возможности российских самолетов оценили в публикации Military Watch Magazine (MWM).

«Самолет доказал особую эффективность при применении высокоточных планирующих бомб на Украине, в том числе при непосредственной поддержке с воздуха», — пишет автор.

Отмечается, что бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) позволяют поражать цели на дальности около 70 километров. Также они несут больше взрывчатого вещества, чем ракеты воздушного базирования. Модулями УМПК оснащают различные типы бомб, включая термобарические, которые предназначены для поражения живой силы противника в укреплениях.

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Ранее в апреле Национальное радио Китая сообщило, что российская авиабомба ФАБ-3000 с УМПК будет нести критическую угрозу ВСУ. Имеющиеся у Киева средства противовоздушной обороны не могут эффективно перехватывать бомбы с УМПК.

В том же месяце стало известно, что Министерство обороны России получило от Объединенной авиастроительной корпорации первую в 2024 году партию боевых самолетов Су-34.

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      Даниил Иринин
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