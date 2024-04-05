Минобороны России получило первую в 2024 году партию Су-34

«Ростех»: Минобороны России получило первую в 2024 году партию самолетов Су-34

Министерство обороны России получило от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) первую в 2024 году партию боевых самолетов Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Изготовленная на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова партия фронтовых бомбардировщиков передана Воздушно-космическим силам (ВКС) России в рамках программы гособоронзаказа. «Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами. Заводчане понимают, насколько важна наша техника сегодня», — заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

В феврале в публикации американского издания Military Watch Magazine говорилось, что российские бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые несут истребители-бомбардировщики Су-34, стали альтернативой ракетам.

Ранее ОАК передавала Минобороны самолеты Су-34 в ноябре прошлого года.