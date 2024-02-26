В США оценили российские Су-34 с УМПК

MWM: российские планирующие бомбы с УМПК стали альтернативой ракетам

Российские бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые несут истребители-бомбардировщики Су-34, стали альтернативой ракетам. Эффективность боеприпасов оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Использование планирующих бомб подвергает самолеты гораздо меньшему риску, чем свободнопадающие бомбы, которые должны сбрасываться значительно ближе к цели, обеспечивая гораздо менее дорогостоящую альтернативу использованию крылатых или баллистических ракет воздушного базирования, на которые традиционно полагались, чтобы держаться подальше от средств ПВО противника», — отметили в публикации.

Автор отметил, что точность бомб с УМПК сокращает количество необходимых вылетов авиации. Также эти боеприпасы можно сбрасывать с большой высоты, где самолеты не могут достать средства противовоздушной обороны малой дальности с инфракрасным наведением. Кроме того, большая высота сброса позволяет бомбам пролететь до 70 километров на пути к цели.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над усовершенствованным вариантом УМПК, который увеличит дальность применения умных бомб.

В том же месяце в репортаже немецкого телеканала Welt рассказали, что российские бомбы с УМПК парализуют атаки Вооруженных сил Украины, которые отступают после бомбардировок.