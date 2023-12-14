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18:21, 14 декабря 2023Наука и техника

В Германии рассказали о парализующем атаки ВСУ оружии

Welt: российские планирующие бомбы с УМПК парализуют атаки ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) парализуют атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). О влиянии этого оружия рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt, передает РИА Новости.

«Украинцы выставляют свои войска, но русские их атакуют планирующими бомбами. ВСУ приходится отступать и ставить новых солдат. Им приходится бегать туда-сюда. Они не могут продвинуться вперед», — сказал он.

Также журналист отметил, что действия военных затрудняют тяжелые погодные условия.

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УМПК превращают свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Они позволяют бомбардировщикам наносить удары, не входя в зону действия систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее в декабре появилось видео, демонстрирующее одновременный сброс четырех авиабомб ФАБ-500М62 с УМПК с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В ноябре издание Newsweek писало, что российские авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК станут угрозой для систем ПВО Киева. Такой боеприпас обладает радиусом поражения почти в 500 метров.

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      Даниил Иринин
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