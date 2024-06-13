Выявлено парадоксальное поведение звездной системы в созвездии Стрелы

У двойной звездной системы HM Sagittae выявили парадоксальное поведение

Астрономы Научного института космического телескопа (STScI) в Балтиморе выявили необычное поведение двойной звездной системы HM Sagittae (HM Sge). Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале The Astrophysical Journal, эта система нагрелась, но при этом парадоксальным образом сильно потускнела.

Система HM Sge, состоящая из белого карлика и красного гиганта и расположенная в направлении созвездия Стрелы на расстоянии в 3,4 тысячи световых лет, привлекла внимание астрономов в 1975 году, когда она резко увеличила свою яркость — в 250 раз. В отличие от обычных новых звезд, которые быстро тускнеют, HM Sge сохранила свою высокую светимость на протяжении десятилетий.

В ходе новых исследований были проанализированы ультрафиолетовые данные космического телескопа «Хаббл» и инфракрасные данные стратосферной обсерватории SOFIA. Была обнаружена сильная эмиссионная линия высокоионизированного магния, что свидетельствует об увеличении температуры белого карлика и аккреционного диска свыше 250 000 градусов Цельсия. Инфракрасные спектральные данные свидетельствуют о том, что гигантская звезда вернулась к своему нормальному состоянию через несколько лет после взрыва, но в последние годы также потускнела, что пока необъяснимо и требует дальнейшего изучения.

В системе были обнаружены потоки воды, газа и пыли. Потоки воды движутся со скоростью около 28 километров в секунду, что соответствует скорости вращения аккреционного диска вокруг белого карлика. Газовый мост между звездами простирается примерно на 3,2 миллиарда километров.

Новыми (англ. nova) называются звезды, которые прежде не были различимы невооруженным глазом, а затем внезапно резко увеличивают свою яркость. После вспышки они вновь тускнеют до прежнего уровня, что занимает несколько месяцев или лет. Новая HM Sge представляет собой особый вид симбиотической звезды, где белый карлик и раздутая, производящая пыль гигантская звезда-компаньон находятся на эксцентричной орбите друг вокруг друга, а белый карлик поглощает газ, вытекающий из гиганта. В результате образуется горячий диск, который может резко подвергнуться термоядерному взрыву.