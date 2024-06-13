Обнаружена новая высокоскоростная звезда

arXiv: обнаружена высокоскоростная звезда, отброшенная черной дырой

Ученые Университета Китайской академии наук в Пекине сообщили об открытии новой высокоскоростной звезды, находящейся на расстоянии около 4200 световых лет от Земли. Звезда J0731+3717 была выброшена из шарового скопления Мессье 15 черной дырой промежуточной массы. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Шаровые скопления представляют собой тесные скопления звезд. Мессье 15 (NGC 7078 или M15), расположенное на расстоянии около 35 700 световых лет от Земли, является одним из старейших и наиболее бедных металлами шаровым скоплением в Млечном Пути с радиусом 88 световых лет. В нем находится черная дыра промежуточной массы с оценочной массой от 1700 до 3200 солнечных масс.

Исследователи провели поиск высокоскоростных звезд, выброшенных из шарового скопления. Анализ данных Слоановского цифрового обзора неба (SDSS) и спутника ЕКА Gaia позволил обнаружить звезду J0731+3717, которая пересекла Мессье 15 около 21 миллиона лет назад.

J0731+3717, расположенная примерно в 4200 световых годах от Земли, имеет скорость 418,71 километров в секунду, массу около 0,69 солнечной массы и эффективную температуру 6062 кельвинов. Ее возраст оценивается в 13 миллиардов лет, а металличность на уровне -2,23. Звезда демонстрирует химический состав, аналогичный таковому у Мессье 15, что подтверждает ее связь с этим скоплением.

Астрономы предполагают, что J0731+3717 была выброшена приливными силами с расстояния около одной астрономической единицы от центра Мессье 15. Для этого требуется черная дыра с массой не менее 100 солнечных масс, поэтому, скорее всего, за это ответственна черная дыра, находящаяся в скоплении.