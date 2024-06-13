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05:59, 13 июня 2024Из жизни

Столкнувшиеся с необъяснимыми явлениями люди поделились своими историями

Фото: DedMityay / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit рассказали о странных и необъяснимых явлениях, с которыми им доводилось сталкиваться. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

Один пользователь утверждает, что однажды у него каким-то образом исчезла сырая куриная грудка, которую он готовил. Это произошло, когда на кухне из-за дымящейся спаржи сработала сигнализация.

Я сделал то, что сделал бы любой на моем месте, если бы тоже держал две сковороды: бешено замахал руками и случайно куда-то отбросил курицу. Я точно знаю, что все окна были закрыты и никаких потайных уголков, куда она могла бы упасть, не было. Но как я ни старался, я так и не смог найти пропавшую куриную грудку, когда выключил сигнализацию. И ни разу потом не почувствовал запах гниющего мяса. Курица будто провалилась в портал: я больше никогда ее не видел

justjoshing09пользователь Reddit

Другой пользователь вспомнил о пророческом сновидении жены. Ей приснилось, что скоро нечто ужасное произойдет в семье его знакомого, которого он в этом посте называет Дэйвом.

Поскольку моя жена часто оказывалась в эпицентре чего-то странного, я не стал с ней спорить, а просто позвонил Дэйву. Он заверил меня, что со всеми членами его семьи все в порядке, и поблагодарил мою жену за заботу. Я передал ей слова Дэйва, но она просто сказала: «Нет, что-то не так». На следующий день я выяснил, что примерно через полчаса после моего звонка Дэйв узнал, что у него умер сын. Произошедшее до сих пор ставит меня в тупик

Adddicusпользователь Reddit

Автор еще одного поста пережил необъяснимое явление вместе с сестрой.

Мы сидели в гостиной и читали. Был безоблачный день, около двух часов ночи. Внезапно мне показалось, что я ослеп. Кромешная тьма. Настолько темно, что я не видел руки, которую подносил к лицу. Это длилось секунду или две. Когда зрение вернулось в норму, я тут же обернулся к сестре. У нее было такое же лицо, как у меня, и она спросила, что сейчас вообще произошло. В нашей гостиной было большое окно, и небо оставалось ясным. У меня до сих пор нет объяснения тому, что с нами случилось

AgentInkling99пользователь Reddit

Еще один участник форума рассказал о случае, который произошел, когда он работал на железнодорожных путях. На его глазах один из последних вагонов врезался в пикап, выехавший на переезд раньше времени.

Когда пикап остановился, я увидел, как со стороны пассажирского сиденья вышел мужчина в белом, а затем и водитель. Я предположил, что они по какой-то причине поменялись местами. Когда прибыла полиция, я подошел к переезду, чтобы сообщить им свои данные. Я спросил, все ли в порядке с водителем и пассажиром, и они сообщили мне, что, к счастью, пассажира не было. Именно тогда я осмотрел пикап и увидел, что пассажирская дверь была полностью вдавлена в кабину в том месте, куда пришелся удар вагона. Я спросил кондуктора, который тоже наблюдал за столкновением, видел ли он пассажира, и он сказал мне, что там был только водитель

TheGoodSon80пользователь Reddit

Один из пользователей столкнулся с необъяснимым за рулем автомобиля.

Когда я подъезжал к оживленному шоссе, то услышал в голове громкий мужской голос. Он скомандовал: «Проверь шины, прежде чем выезжать на шоссе». Это был незнакомый голос, радио в машине не работало. Я развернулся, даже не задумавшись, и поехал в шиномонтаж. Там мне сказали, что если бы я не приехал, моя шина лопнула бы на шоссе, и я попал бы в аварию! У меня не бывает галлюцинаций, и я ничего не принимаю. Понятно, что звучит как бред, но так оно и было

rberg57пользователь Reddit
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      Юлия Юткина
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