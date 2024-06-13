Столтенберг заявил о преследовании российских шпионов

Генсек НАТО Столтенберг: члены альянса будут преследовать российских шпионов

Члены Североатлантического альянса будут преследовать российских шпионов в ответ на якобы диверсии со стороны Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Reuters.

«В НАТО видели несколько примеров диверсий, попыток поджогов, кибератак и дезинформации со стороны России», — рассказал генсек альянса.

Он также добавил, что встреча министров обороны НАТО в Брюсселе рассмотрит якобы «российскую кампанию враждебных действий против союзников по альянсу».

Столтенберг отметил, что министры обсудят варианты реагирования НАТО на якобы враждебные действия со стороны Москвы. В частности, он назвал обсуждение защиты «критически важной морской и киберинфраструктуры», а также консультации по «более жестким ограничениям» для сотрудников российской разведки во всем альянсе.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не считает применение западного оружия, включая F-16, Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по территории России эскалацией.