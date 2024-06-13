Судебный процесс над Беркович и Петрийчук закрыли из-за угроз

Суд закрыл слушания по делу Беркович и Петрийчук из-за угроз

Второй Западный окружной военный суд принял решение закрыть слушания по уголовному делу театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщает «Подъем».

Решение о проведении процесса в закрытом от прессы и слушателей режиме принято по ходатайству государственного обвинителя, который заявил о поступающих в соцсетях угрозах участнику суда.

На прошлом заседании 11 июня выступил секретный свидетель «Никита», который после просмотра постановки «Финист — Ясный сокол» отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство. По его словам, сам он работает в театральной сфере, поэтому выступил анонимно, так как опасается за свою карьеру.

10 июня Беркович вызвали скорую помощь, так как в суде она почувствовала себя плохо. В связи с этим процесс был прерван.