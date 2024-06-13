Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 13 июня 2024Силовые структуры

Судебный процесс над Беркович и Петрийчук закрыли из-за угроз

Суд закрыл слушания по делу Беркович и Петрийчук из-за угроз
Рассмотрение в Мосгорсуде апелляции на арест режиссера Евгении Беркович

Рассмотрение в Мосгорсуде апелляции на арест режиссера Евгении Беркович. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Второй Западный окружной военный суд принял решение закрыть слушания по уголовному делу театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщает «Подъем».

Решение о проведении процесса в закрытом от прессы и слушателей режиме принято по ходатайству государственного обвинителя, который заявил о поступающих в соцсетях угрозах участнику суда.

На прошлом заседании 11 июня выступил секретный свидетель «Никита», который после просмотра постановки «Финист — Ясный сокол» отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство. По его словам, сам он работает в театральной сфере, поэтому выступил анонимно, так как опасается за свою карьеру.

10 июня Беркович вызвали скорую помощь, так как в суде она почувствовала себя плохо. В связи с этим процесс был прерван.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на пластических операциях

      Известный российский актер похвалил платные парковки в Москве

      В Банке России допустили рост ключевой ставки до 18 процентов

      Бывший тренер «Локомотива» счел работу судьей неподходящей для женщин

      Россиян предупредили о риске психологической травмы из-за доллара

      В Минобороны рассказали о подготовке ядерных сил по итогам учений с Белоруссией

      Россиянам рассказали о вычислении курса доллара

      Россиянам назвали правила выбора идеального зонта

      На Украине рассказали об экономической модели бронирования от мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше