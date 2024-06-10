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13:13, 10 июня 2024Культура

Обвиняемой в терроризме Беркович вызвали скорую помощь в зал суда

Режиссеру Евгении Беркович вызвали скорую помощь в зал суда
Евгения Беркович

Евгения Беркович. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Театральному режиссеру Евгении Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) вызвали скорую помощь в суде. Об этом пишет «Газета.ру».

По словам очевидца, заседание пришлось отложить. При этом неизвестно, что именно произошло.

Ранее советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов высказался об уголовном деле в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

До этого Беркович и Петрийчук не признали вину в оправдании терроризма. Они проходят обвиняемыми по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

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      Варвара Кошечкина
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