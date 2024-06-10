Обвиняемой в терроризме Беркович вызвали скорую помощь в зал суда

Режиссеру Евгении Беркович вызвали скорую помощь в зал суда

Театральному режиссеру Евгении Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) вызвали скорую помощь в суде. Об этом пишет «Газета.ру».

По словам очевидца, заседание пришлось отложить. При этом неизвестно, что именно произошло.

Ранее советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов высказался об уголовном деле в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

До этого Беркович и Петрийчук не признали вину в оправдании терроризма. Они проходят обвиняемыми по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).