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06:00, 13 июня 2024Среда обитания

Ученые предупредили о росте числа торнадо в России

Количество торнадо может возрасти в России из-за глобального потепления

Фото: Рамиль Нуриев / РИА Новости

Из-за глобального потепления в России может вырасти количество возникающих торнадо. В скором времени такое погодное явление может стать обыденностью, предупредили опрошенные РБК ученые.

Как рассказала ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева, майская жара в этом году вполне могла породить торнадо в Москве, однако этого не произошло. Она уточнила, что мегаполис сам влияет на погодные явления, так что риск появления торнадо в столице и области выше. «Для торнадо нужен теплый климат, умеренные широты и достаточно большой размах континента», — отмечает специалист.

Со своей стороны кандидат физико-математических наук, замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский отметил, что в Москве и области формируется 7,5 смерча разных категорий в год. В целом в России происходит около 300 смерчей в год, сильных — порядка 30–50.

Ранее жители Подмосковья приняли огромный черный столб в небе за смерч.

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      Платон Щукин
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