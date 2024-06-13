Трамп нашел способ отменить обвинительный вердикт

Politico: Трамп требует от спикера Палаты представителей отменить вердикт

Экс-президент США Дональд Трамп требует от спикера Палаты представителей Майка Джонсона отменить обвинительный вердикт, вынесенный ему по делу о сокрытии информации. Об этом сообщает газета Politico.

«Мы должны отменить это», — приводят авторы материала слова Трампа в ходе телефонного разговора с Джонсоном.

Как отмечают авторы материала, спикер палаты Конгресса рассматривает возможности обойти решение суда и поддержать кандидата в президенты. Однако он опасается, что отсутствие твердого большинства республиканцев и их разногласия по многим вопросам помешают реализовать идею.

Ранее стало известно, что сын президента США Хантер Байден обжалует вынесенный ему обвинительный вердикт по делу о хранении оружия. Однако Хантеру Байдену также предстоит пройти через второй суд об уплате налогов в Лос-Анджелесе, в ходе которого он может подписать соглашение о признании вины.