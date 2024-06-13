Трех российских подростков поместили в Центр временного содержания за избиение сверстницы

В Бурятии подростков поместили в Центр временного содержания за избиение девочки

В Бурятии троих подростков поместили в Центр временного содержания за избиение сверстницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, нападение на школьницу произошло ночью 3 июня. В нем участвовали шесть подростков 14 и 13 лет, пять из которых наносили сверстнице побои. На допросе они рассказали, что мотивом избиения стала личная неприязнь одной из них к потерпевшей.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Родители напавших привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Потерпевшей оказывается психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пятиклассник ударил подростка ножом за замечания о длине волос.