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11:33, 13 июня 2024Россия

Трое взрослых и младенец заживо сгорели под Москвой

В подмосковном Волоколамске трое взрослых и младенец заживо сгорели на даче

Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

В подмосковном Волоколамске трое взрослых и младенец заживо сгорели в дачном доме. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Московской области в Telegram-канале.

Пожар под Москвой произошел в доме на улице Калининская. Информации о причинах случившегося не приводится. Известно, что пожарные после тушения возгорания обнаружили на месте происшествия трех обгоревших взрослых и трехмесячного младенца без признаков жизни.

«Следователями и криминалистами с участием специалистов проведен осмотр места. По результатам пожаро-технической экспертизы будет установлена причина произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Адыгее трехлетний ребенок заживо сгорел в машине, пока его родители собирали клубнику. Девочка спала, когда взрослые занимались сбором ягод. Причины случившегося устанавливаются.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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