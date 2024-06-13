Участника СВО Путина наградили в День России

На Ямале бойца спецоперации Путина наградили в День России

Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа Василия Путина наградили за участие в специальной военной операции (СВО). О этом сообщает портал «Ямал Медиа».

Церемония награждения состоялась 12 июня — в День России. Медаль «Ветеран боевых действий» бойцу вручил глава Приуральского района Иван Сакал.

Глава района пожелал Путину и другим бойцам СВО стойкости, здоровья и возвращения с победой.

Ранее награды отличившимся бойцам СВО вручил новый министр обороны России Андрей Белоусов. В частности, глава Минобороны вручил участникам боевых действий именное оружие. Белоусов поздравил бойцов с высокими наградами и поблагодарил их за выполнение задач.