69-я параллель
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12:15, 13 июня 202469-я параллель

Участника СВО Путина наградили в День России

На Ямале бойца спецоперации Путина наградили в День России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа Василия Путина наградили за участие в специальной военной операции (СВО). О этом сообщает портал «Ямал Медиа».

Церемония награждения состоялась 12 июня — в День России. Медаль «Ветеран боевых действий» бойцу вручил глава Приуральского района Иван Сакал.

Глава района пожелал Путину и другим бойцам СВО стойкости, здоровья и возвращения с победой.

Ранее награды отличившимся бойцам СВО вручил новый министр обороны России Андрей Белоусов. В частности, глава Минобороны вручил участникам боевых действий именное оружие. Белоусов поздравил бойцов с высокими наградами и поблагодарил их за выполнение задач.

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      Алан Босиков
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