Новый глава Минобороны вручил именное оружие отличившимся участникам СВО

Белоусов наградил отличившихся участников СВО медалями и именным оружием

Новый глава Минобороны Андрей Белоусов наградил отличившихся участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Отмечается, что мероприятие состоялось в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим», — говорится в сообщении.

Министр также поздравил бойцов с высокими наградами и поблагодарил их за выполнение задач.

Накануне Белоусов во время поездки в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского впервые лично вручил боевые награды участникам специальной военной операции. В ходе посещения госпиталя он также отметил труд военных медиков и роль врачей и медсестер в оказании помощи военнослужащим.