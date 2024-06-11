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18:30, 11 июня 2024Россия

Новый глава Минобороны вручил именное оружие отличившимся участникам СВО

Белоусов наградил отличившихся участников СВО медалями и именным оружием
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Новый глава Минобороны Андрей Белоусов наградил отличившихся участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Отмечается, что мероприятие состоялось в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим», — говорится в сообщении.

Министр также поздравил бойцов с высокими наградами и поблагодарил их за выполнение задач.

Накануне Белоусов во время поездки в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского впервые лично вручил боевые награды участникам специальной военной операции. В ходе посещения госпиталя он также отметил труд военных медиков и роль врачей и медсестер в оказании помощи военнослужащим.

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      Никита Абрамов
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