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17:00, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль российский телеведущий назвал плачевный итог эмиграции

Ведущий Шац назвал плачевным итогом отъезда из России редкие встречи с дочерью
Михаил Шац

Михаил Шац. Кадр: Sheinkin40 / YouTube

Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о негативном последствии двух лет эмиграции. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста для YouTube-канала Sheinkin40.

Комик заявил, что редко видится с младшей дочерью Антониной, которая учится в школе в Англии и в этом году заканчивает обучение. Шац также уточнил, его дочь часто бывает в Испании, где живет ее мать и бывшая супруга телеведущего Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Вот это действительно такой плачевный итог этих последних двух лет, когда мы очень редко стали видеться», — отметил Шац. При этом, по его словам, со старшими детьми ему удается встречаться чаще.

Ранее Шац назвал главную сложность эмиграции. Он признался, что тоскует по России. Юморист также отметил, что его угнетает тот факт, что он не может спонтанно уехать в родную страну.

Лазарева и Шац воспитывали троих детей. Старшему сыну — Степану Лазареву — исполнилось 28 лет, а младшей дочери Антонине — 18.

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      Мария Большакова
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