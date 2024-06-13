Украина подтвердила удары по России западным оружием

Глава ГУР Украины Буданов: удары западным оружием по России уже чувствуются

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил удары по России западным оружием. Об этом он сообщил в интервью для украинских СМИ, передает ТСН.

«Они [удары западным оружием] уже чувствуются... что уже готовиться», — сказал он. По словам Буданова, такие удары обязательно будут иметь свой эффект и «точно облегчит ситуацию» на фронте для Украины. «Не меньше, не больше», — подчеркнул глава ГУР.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже били по территории России американским оружием. «Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу», — пояснил он.