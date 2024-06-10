«Просто не имело смысла не разрешать». В США подтвердили, что ВСУ уже били по территории России американским оружием

Салливан подтвердил, что ВСУ уже били по территории России американским оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже использовали американское вооружение для нанесения ударов по «старой» российской территории. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя Джейк Салливан помощник президента США по вопросам национальной безопасности

6 июня агентство Associated Press со ссылкой на сенатора и чиновника США писало, что ВСУ уже наносят удары американским оружием по территории России.

Украина подтвердила нанесение ударов по России американским оружием

5 мая заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев в интервью The New York Times (NYT) заявил, что ВСУ использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области.

До этого, 1 июня, военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила в небе над Белгородской областью более десяти ракет западного производства. Военкор написал, что противник использует западное оружие для ударов по «старой» территории России и показал обломки снарядов от HIMARS.

9 июня британский телеканал Sky News заявил, что истребитель ВСУ впервые нанес удар по территории России за пределами новых регионов и Крыма. Удару якобы подвергся командный узел в районе Белгорода, уточнил анонимный украинский источник. Минобороны РФ на данный момент не комментировало подобные сообщения.

В Пентагоне считают удары ВСУ по территории России «очень полезными» Киеву

Шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что удары ВСУ территории России с использованием американских боеприпасов будут «очень полезными» Киеву.

Новая политика США, позволяющая ВСУ наносить ограниченные удары по территории России с использованием американских боеприпасов, будет очень, очень полезна Украине в будущем Ллойд Остин глава Пентагона

При этом ряд политиков и военных экспертов в Соединенных Штатах выразили недовольство решением относительно атак ВСУ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Байден должен немедленно отменить разрешение бить по территории России западным вооружением. По его словам, Америка только проиграет, если увеличит список разрешенных целей для оружия и боеприпасов на Украине, а рисковать ядерной эскалацией «в высшей степени глупо».

Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски сочла, что решение Белого дома говорит о политическом беспорядке в Вашингтоне и в руководстве НАТО. Она подчеркнула, что это повлечет за собой серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Западной Европы.

Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди отметил, что разрешение ВСУ бить по территории России постепенно втягивает Соединенные Штаты в войну, которой можно было бы избежать.

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил о нарастании эскалации из-за решения президента США.

Байдена убедили разрешить ВСУ удары по России Салливан и Блинкен

Джо Байдена убедили в необходимости снять запрет на удары Киева вглубь России советник Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен, писала 1 июня газета Politico.

В Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей Politico

31 мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. При этом глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не дадут добро на удары американским оружием по Москве и Кремлю.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение американского лидера, заявила, что США не удастся избежать ответственности за это. Президент России Владимир Путин на встрече с главредами иностранных СМИ сказал, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине наносить удары по территории России французскими ракетами. 31 мая аналогичное разрешение ВСУ касаемо немецкого оружия дал и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

