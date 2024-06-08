Дэвис: президент США должен немедленно отменить разрешение ВСУ бить по России

Президент США Джо Байден должен немедленно отменить разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по территории России западным вооружением. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для National Interest.

Дэвис считает, что Америка только проиграет, если увеличит список разрешенных целей для оружия и боеприпасов на Украине. «Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо», — заявляет автор.

В публикации сказано, что лучшим решением станет урегулирование конфликта путем переговоров.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства.