Экс-аналитик ЦРУ оценил решение Байдена по Украине

Экс-аналитик ЦРУ: решение Байдена по Украине втягивает США в конфликт

Решение главы Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по территории РФ постепенно втягивает США в войну, которой можно было бы избежать. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди, пишет РИА Новости.

«Это ужасно! Мы постепенно втягиваемся в войну, которой можно было избежать и единственным правдоподобным оправданием которой было "ослабление России», — посетовал он.

Ранее издание Politico написало, что Джо Байден своим решением, касающимся нанесения ударов поставляемым Киеву оружием по России, еще сильнее втянул страну в конфликт на Украине.

Также стало известно, что глава США под давлением ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по РФ. Американские чиновники уточнили, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал на это свое разрешение.

В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск предупредил о нарастании эскалации из-за решения президента США по ударам по территории России.