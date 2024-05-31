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21:11, 31 мая 2024Мир

Маск предупредил об эскалации из-за решения Байдена по Украине

Маск заявил об эскалации из-за решения Байдена по оружию США у Киева
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил о нарастании эскалации из-за решения президента США Джо Байдена разрешить Украине применять переданное оружие для нанесения ударов по территории России. Он поделился своим возмущением в соцсети X.

«Эскалация все продолжает нарастать. Где она закончится?» — написал предприниматель. Маск прокомментировал публикацию другого пользователя соцсети, который напомнил о заявлениях Байдена в разные годы.

Так, в 2022 году американский лидер говорил, что США не будут поставлять Киеву дальнобойные ракеты из-за «нежелания воевать с Россией». В следующем году президент США сообщил о начале поставок данных ракет украинской стороне, а в 2024 якобы разрешил Киеву наносить удары по территории РФ.

Ранее Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт жюри присяжных экс-президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации. Он оценил обвинительный вердикт Трампу и назвал его тревожным.

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      Маргарита Пименова
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