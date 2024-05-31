Илон Маск назвал тревожным обвинительный вердикт присяжных Трампу в Нью-Йорке

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт жюри присяжных экс-президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск оценил обвинительный вердикт Трампу и назвал его тревожным. «Весь американский народ должен решать, кто станет президентом», — призвал он. Таким образом Маск прокомментировал публикацию губернатора Флориды Рона Десантиса, который указал на политическую подоплеку дела против Трампа.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения. «Мы не сделали ничего плохого. Я невиновный человек», — заявил Трамп после выхода из зала суда.

