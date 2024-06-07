МИД пригрозил США ответственностью за разрешение ВСУ ударов по России

Захарова: США не удастся избежать ответственности за разрешение ВСУ ударов по РФ

США не удастся избежать ответственности за разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России американским оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтон считает, что вранье и лукавство позволит ему избежать ответственности за разрушительную деятельность. Однако она пригрозила США, что они ответят за то, что «они разрешили сейчас киевскому режиму, но делали долгие годы».

Ранее Захарова заявила, что сейчас предпосылки для диалога и нормализации отношений с западными странами не просматриваются. Она отметила, лидеры стран Запада выбрали агрессивный и конфронтационный курс в отношении России.