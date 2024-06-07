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10:24, 7 июня 2024Мир

МИД пригрозил США ответственностью за разрешение ВСУ ударов по России

Захарова: США не удастся избежать ответственности за разрешение ВСУ ударов по РФ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

США не удастся избежать ответственности за разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России американским оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтон считает, что вранье и лукавство позволит ему избежать ответственности за разрушительную деятельность. Однако она пригрозила США, что они ответят за то, что «они разрешили сейчас киевскому режиму, но делали долгие годы».

Ранее Захарова заявила, что сейчас предпосылки для диалога и нормализации отношений с западными странами не просматриваются. Она отметила, лидеры стран Запада выбрали агрессивный и конфронтационный курс в отношении России.

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      Виктория Кондратьева
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