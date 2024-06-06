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23:08, 6 июня 2024Мир

Захарова оценила предпосылки для возобновления диалога с Западом

Захарова: предпосылки для возобновления диалога с Западом не просматриваются

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В настоящий момент предпосылок для диалога и нормализации отношений с западными странами не просматриваются. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что правящие элиты на Западе поверили в «собственную пропаганду и мифы об исходящей от России угрозы», в связи с чем выбрали «агрессивный, конфронтационный курс в отношении» России. Дипломат подчеркнула, что европейские руководители следуют курсу США в данном вопросе и «даже не отдают себе отчет в рисках прямого столкновения с Россией».

По оценке Захаровой, вернуться к вопросу о восстановлении взаимодействия с Европой можно будет после того, как будут достигнуты цели специальной военной операции, а на Западе появятся лидеры, «способные отстаивать собственные национальные интересы, способные понимать важность предметного диалога при уважении российских интересов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад отвергает углубленный диалог, которого требует обстановка в мире.

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      Марина Совина
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