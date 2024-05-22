Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 22 мая 2024Мир

В Кремле уличили Запад в отказе от углубленного диалога

Песков: Запад отвергает углубленный диалог, которого требует обстановка в мире

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Напряженная обстановка в мире требует углубленного диалога, которого нет из-за отказа со стороны стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, обстановка в мире «очевидно требует углубленного диалога с тем, чтобы, опираясь на дипломатические методы, искать пути выхода из этой напряженной ситуации».

Ранее Песков заявил, что горячие головы в Конгрессе США хотят усилить напряженность вокруг Украины и разрешить применять американское оружие для ударов по территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Студия Pixar приступила к массовым увольнениям сотрудников

      Microsoft выпустила клавиатуру за 40 тысяч рублей

      Наличие задолженности у Овечкина перед ФНС опровергли

      Экс-советник Трампа сравнил ордер МУС на арест Нетаньяху с рытьем могилы

      Избитая утюгом в своей квартире москвичка оказалась женой участника СВО

      Глава МИД Франции допустил признание Палестины

      Про Людей Икс снимут новый фильм

      Бывший премьер Израиля призвал ликвидировать МУС

      Полковник объяснил значимость контроля над Клещеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше