В Кремле уличили Запад в отказе от углубленного диалога

Песков: Запад отвергает углубленный диалог, которого требует обстановка в мире

Напряженная обстановка в мире требует углубленного диалога, которого нет из-за отказа со стороны стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, обстановка в мире «очевидно требует углубленного диалога с тем, чтобы, опираясь на дипломатические методы, искать пути выхода из этой напряженной ситуации».

Ранее Песков заявил, что горячие головы в Конгрессе США хотят усилить напряженность вокруг Украины и разрешить применять американское оружие для ударов по территории России.