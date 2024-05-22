В Кремле высказались о призыве применять оружие США для ударов по России

Песков: горячие головы в Конгрессе хотят применять оружие США для ударов по РФ

Горячие головы в Конгрессе США хотят спровоцировать напряженность вокруг Украины и разрешить применять американское оружие для ударов по территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В Конгрессе много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности и которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца», — высказался он.

Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного США. Авторами письма, адресованного американскому министру обороны Ллойду Остину, выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.