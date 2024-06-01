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02:59, 1 июня 2024Мир

Блинкен и Салливан убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ по России

Politico: Блинкен и Салливан убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ по России
СюжетРакетные удары по Украине:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Michael Reynolds — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь страны Энтони Блинкен убедили Джо Байдена в необходимости снять запрет на удары Киева вглубь России с использованием западного оружия. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«В Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей», — написали журналисты.

Как отмечается, встреча Байдена с советником по нацбезопасности состоялась еще 15 мая. После ряда мероприятий Байден поручил Салливану и Пентагону приступить к проработке изменений в вопросе возможных ударов по территории РФ.

Ранее сообщалось, что Джо Байден своим решением, касающимся нанесения ударов поставляемым Киеву оружием по России, еще сильнее втянул страну в конфликт на Украине.

Также сообщалось, что глава США под давлением ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по РФ. Американские чиновники уточнили, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал на это свое разрешение.

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      Марина Совина
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