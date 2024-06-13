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13:03, 13 июня 2024Силовые структуры

Украинского военного осудят за приказ об убийстве мирного жителя

В ДНР осудят украинского командира за приказ об убийстве мирного жителя

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении 32-летнего командира десантно-штурмовой роты морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Пятки, который приказал убить мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Военный проходит обвиняемым по статьям 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с 14 по 15 марта 2022 года Пятка был на временном командном пункте в Мариуполе. Через радиосвязь он отдал приказ Николаю Величко об убийстве мирного жителя, который шел по улице вдалеке от боевой позиции. Величко приказ выполнил и выстрелил из снайперской винтовки по мужчине, отчего последний скончался на месте.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР рассмотрит дело в отношении 22-летнего водителя пулеметного отделения отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Михаила Швеца, убившего мирного жителя Мариуполя.

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      Варвара Митина
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