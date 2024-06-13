Умер космонавт Зудов

Умер космонавт Вячеслав Зудов, ставший участником нештатной посадки «Союза-23»

На 83-м году жизни умер космонавт Вячеслав Зудов, ставший участником нештатной посадки космического корабля «Союз-23». Об этом со ссылкой на Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК) сообщает ТАСС.

«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году, 12 июня 2024 года», — заявили в ЦПК.

Там добавили, что церемония прощания с космонавтом состоится 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России в городе Мытищи Московской области.

В ходе миссии Союз-23, состоявшейся в октябре 1976 года, одноименный космический корабль с космонавтами Вячеславом Зудовым и Валерием Рождественским спустя двое суток после старта приводнился на озеро Тенгиз в Казахстане. Причиной нештатной посадки стал отказ системы автоматической стыковки «Игла» — после маневров на околоземной орбите у Союза-23 закончилось топливо и корабль был вынужден вернуться на Землю.