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03:25, 13 июня 2024Культура

Умерла актриса из сериала «Мажор»

Актриса Гала Самойлова скончалась на 46-м году жизни

Фото: David Tomaseti / Unsplash

Актриса театра и кино Гала Самойлова скончалась в возрасте 45 лет. Об этом сообщается в группе Новой сцены Александринского театра во «ВКонтакте».

«Сегодня пришла печальная новость — не стало нашего друга, актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой», — говорится в публикации. Причина смерти не уточняется. По словам одного из знакомых актрисы, она боролась с продолжительной болезнью.

Гала Самойлова в 2003-м окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Затем она работала в ТЮЗе имени Брянцева, Александринском театре, театре «Мастерская», «Приюте комедианта». Фильмография актрисы насчитывает более двух десятков работ, среди которых сериал «Мажор-2».

Ранее стало известно о смерти актрисы театра и кино Веры Высочиной. Она ушла из жизни в 74 года.

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      Марина Совина
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