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04:45, 11 июня 2024Культура

Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

На 75-м году жизни умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Вера Высочина

Фото: Unsplash

Актриса театра и кино Вера Высочина скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщили в Театре имени Андрея Миронова на странице в соцсети «ВКонтакте».

Причины смерти не приводятся. Отмечается, что похороны артистки уже состоялись 10 июня. Коллеги, друзья и родные простились с ней в этот же день в среднем зале крематория на Шафировском проспекте.

С 1973 года актриса служила в Театре комедии имени Акимова. Кроме того, Высочина сотрудничала с Театром имени Миронова — играла там одну из главных ролей в постановке «Сенная лихорадка». Также она снялась в «Улице разбитых фонарей», «Тайнах следствия» и «Побеге».

Ранее стало известно о смерти актера из фильма «Кин-дза-дза!» Валерия Фролова. За свою карьеру 76-летний артист сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах. В частности, он снялся в таком проекте, как «Следствие ведут знатоки».

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      Юлия Мискевич
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