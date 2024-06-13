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02:29, 13 июня 2024Мир

В Британии объяснили отказ стран от участия в конференции по Украине

Меркурис: многие страны проигнорировали саммит из-за потери доверия к Зеленскому

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Многие страны проигнорировали конференцию по Украине в Швейцарии из-за потери доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, считает британский аналитик Александр Меркурис. Такую причину он озвучил в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, конференция изначально была обречена на провал. Аналитик также предположил, что целью саммита была попытка укрепить позиции главы Украины после неудачного контрнаступления в 2023 году. «Но сейчас, когда ситуация в Украине ухудшается, а позиция Зеленского лишь вызывает вопросы, все больше и больше стран решают, что им следует держаться в стороне», — добавил Меркурис.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонину Гутерриш отказался от участия в мирной конференции по Украине. Он объяснил, что у него запланированы другие мероприятия на дни, когда будет проходить саммит.

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      Марина Совина
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