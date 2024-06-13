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11:51, 13 июня 2024Бывший СССР

В Ереван вызвали посла Армении в Белоруссии

МИД Армении: в Ереван для консультаций вызван посол страны в Белоруссии

Фото: Tobias1984 / Wikimedia

В Ереван был вызван посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян для консультаций. Об этом сообщает в Telegram армянский МИД со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ани Бадалян.

«Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций», — говорится в публикации.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о желании страны выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сроки выхода республики из объединения еще не определены, уточнял он. Политик обвинял бывшее правительство в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого «с Азербайджаном планировали войну против нас».

В свою очередь в МИД страны отмечали, что Пашинян не заявлял, что республика выйдет из ОДКБ, а сказал, что власти решат, когда выйти. Помимо Армении, в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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      Кристина Есикова
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