В Ереван вызвали посла Армении в Белоруссии

МИД Армении: в Ереван для консультаций вызван посол страны в Белоруссии

В Ереван был вызван посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян для консультаций. Об этом сообщает в Telegram армянский МИД со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ани Бадалян.

«Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций», — говорится в публикации.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о желании страны выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сроки выхода республики из объединения еще не определены, уточнял он. Политик обвинял бывшее правительство в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого «с Азербайджаном планировали войну против нас».

В свою очередь в МИД страны отмечали, что Пашинян не заявлял, что республика выйдет из ОДКБ, а сказал, что власти решат, когда выйти. Помимо Армении, в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.