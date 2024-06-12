Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, когда власти примут решение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика хочет выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, сроки еще не определены.

В ходе правительственного часа в парламенте один из оппозиционных депутатов сделал замечание, что Армения выражает недовольство ОДКБ, однако не выходит из организации. Пашинян ответил, что данный вопрос решается.

Мы выйдем, вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? Не беспокойтесь Никол Пашинян премьер-министр Армении

При этом премьер обвинил бывшее правительство в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого «с Азербайджаном планировали войну против нас». Отвечая на вопрос о будущем республики, Пашинян подчеркнул, что власти идут к суверенной и безопасной Армении, с делимитированными границами. «Не беспокойтесь, обратно [в ОДКБ] мы не пойдем», — заключил политик.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В свою очередь в МИД Армении уточнили, что Пашинян не заявлял, что республика выйдет из ОДКБ, а сказал, что власти решат, когда выйти.

Помимо Армении, в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Армения заморозила участие в ОДКБ

В феврале Пашинян заявил, что республика заморозила участие в ОДКБ. По его словам, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, что не могло остаться незамеченным. Пашинян подчеркнул, что вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

Премьер обвинял ОДКБ в том, что организация оставила Армению один на один с проблемами в решающий момент.

Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: «Смотрите, решайте свои проблемы сами» Никол Пашинян премьер-министр Армении

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин призвал Ереван заняться обсуждением дел в ОДКБ вместо выпадов. Он подчеркнул, что все участники ОДКБ заинтересованы в дальнейшем совершенствовании деятельности организации и ее эффективности.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Армения отказалась от участия в финансировании ОДКБ

В мае пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году. Она уточнила, что страна не станет присоединяться к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год».

При этом в Ереване отметили, что не будут возражать против принятия этого решения в ограниченном формате.

В июне МИД России сообщили, что ОДКБ откорректирует запланированный бюджет из-за отказа Армении платить членские взносы.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

В министерстве уточнили, что в настоящей момент руководящие органы ОДКБ готовят скорректированный проект бюджета.