В Европе задумались о необходимости выстраивать отношения с Россией

Рютте: в долгосрочной перспективе ЕС надо будет выстраивать отношения с Россией после СВО

В долгосрочной перспективе Европейскому союзу надо будет выстраивать отношения с Россией после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, сообщает ТАСС.

«Когда конфликт закончится, мы должны будем найти способ ведения отношений с Россией. Но в настоящий момент очень сложно предсказать, что из этого получится», — подчеркнул политик.

При этом он отметил, что сейчас Россия остается главным противником Европы и европейские страны должны бороться с ней.

Ранее постоянное представительство России при Европейском союзе заявило, что европейское объединение «лжет, когда говорит о желании добиться мира на Украине дипломатическими средствами».