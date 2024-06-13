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15:48, 13 июня 2024Мир

В Европе задумались о необходимости выстраивать отношения с Россией

Рютте: в долгосрочной перспективе ЕС надо будет выстраивать отношения с Россией после СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В долгосрочной перспективе Европейскому союзу надо будет выстраивать отношения с Россией после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, сообщает ТАСС.

«Когда конфликт закончится, мы должны будем найти способ ведения отношений с Россией. Но в настоящий момент очень сложно предсказать, что из этого получится», — подчеркнул политик.

При этом он отметил, что сейчас Россия остается главным противником Европы и европейские страны должны бороться с ней.

Ранее постоянное представительство России при Европейском союзе заявило, что европейское объединение «лжет, когда говорит о желании добиться мира на Украине дипломатическими средствами».

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      Семен Александров
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