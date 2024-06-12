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22:55, 12 июня 2024Мир

Россия обвинила ЕС во лжи в вопросе мира на Украине

Постпредство России: ЕС лжет, говоря о желании мира на Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Постоянное представительство России при Европейском союзе заявило, что ЕС «лжет, когда говорит о желании добиться мира на Украине дипломатическими средствами». Об этом пишет РИА Новости.

Постпредство обратило внимание на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, сообщившего о желании ЕС мира на Украине. «А 3 мая 2024 года он заявлял: "Я знаю, как завершить войну на Украине за пару недель, просто прекратив поставки". Если господин Боррель знает, как достичь мира, почему он не реализовал собственный план?» — говорится в сообщении постпредства РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина капитулирует за две недели без западной помощи, грандиозным признанием. По ее словам, в этом заключается «формула мира».

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      Марина Совина
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