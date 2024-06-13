В Германии назвали швейцарский саммит по Украине провалом НАТО

Депутат Дагделен: на саммите по Украине необходимо участие России

Для реальных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на швейцарском саммите необходимо участие России. Об этом заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен на своей странице в социальной сети X.

«Число стран-участниц "мирного саммита" [президента Украины Владимира] Зеленского в Швейцарии продолжает сокращаться, даже МИД Германии понизил статус встречи до "пространства для обмена мнениями"», — отметила депутат.

Она назвала эту ситуацию провалом НАТО. По ее словам, присутствие России на конференции в Швейцарии, которая пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня, необходимо.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не имеет возможностей для предоставления Украине дополнительных систем Patriot. По его словам, средства ПВО должны предоставлять другие партнеры Киева.