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15:14, 13 июня 2024Мир

В Германии назвали швейцарский саммит по Украине провалом НАТО

Депутат Дагделен: на саммите по Украине необходимо участие России

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Для реальных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на швейцарском саммите необходимо участие России. Об этом заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен на своей странице в социальной сети X.

«Число стран-участниц "мирного саммита" [президента Украины Владимира] Зеленского в Швейцарии продолжает сокращаться, даже МИД Германии понизил статус встречи до "пространства для обмена мнениями"», — отметила депутат.

Она назвала эту ситуацию провалом НАТО. По ее словам, присутствие России на конференции в Швейцарии, которая пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня, необходимо.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не имеет возможностей для предоставления Украине дополнительных систем Patriot. По его словам, средства ПВО должны предоставлять другие партнеры Киева.

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      Виктория Кондратьева
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