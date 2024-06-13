В Грузии заявили о скором выполнении рекомендаций для вступления в ЕС

Каладзе: Грузия скоро выполнит 9 рекомендаций для переговоров о вступлении в ЕС

Через несколько дней Грузия выполнит все девять рекомендаций, необходимых для начала переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии республики «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

По его словам, со стороны грузинских властей будет сделано все, чтобы открыть переговоры о присоединении к ЕС. При этом он подчеркнул, что по статистическим данным республика опережает такие страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, как Украина и Молдавия.

Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщал, что Евросоюз может пересмотреть безвизовый режим с республикой после принятия ее властями закона об иноагентах.