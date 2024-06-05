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16:36, 5 июня 2024Бывший СССР

В Евросоюзе допустили пересмотр безвиза с Грузией из-за закона об иноагентах

Евросоюз может пересмотреть безвиз с Грузией из-за закона об иноагентах

Фото: Mostafa Meraji / Unsplash

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия закона об иноагентах, ЕС может пересмотреть со страной безвизовый режим. Об этом он рассказал в интервью порталу Movement.

«После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" мы должны проверить, действуют ли еще условия либерализации визового режима в отношении Грузии», — заявил Герчинский.

Он добавил, что для рассмотрения приостановления безвизового режима нужны голоса не всех членов ЕС, а большинства. «Я не уверен, что это то, чего мы хотим достичь как Европейский Союз. Это мое личное мнение», — заключил дипломат.

Ранее грузинская партия «Сила народа», которая входит в парламентское большинство, заявила, что НАТО обманывала Грузию неточным переводом договора военно-политического блока.

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      Валентин Карант
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