В Евросоюзе допустили пересмотр безвиза с Грузией из-за закона об иноагентах

Евросоюз может пересмотреть безвиз с Грузией из-за закона об иноагентах

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия закона об иноагентах, ЕС может пересмотреть со страной безвизовый режим. Об этом он рассказал в интервью порталу Movement.

«После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" мы должны проверить, действуют ли еще условия либерализации визового режима в отношении Грузии», — заявил Герчинский.

Он добавил, что для рассмотрения приостановления безвизового режима нужны голоса не всех членов ЕС, а большинства. «Я не уверен, что это то, чего мы хотим достичь как Европейский Союз. Это мое личное мнение», — заключил дипломат.

Ранее грузинская партия «Сила народа», которая входит в парламентское большинство, заявила, что НАТО обманывала Грузию неточным переводом договора военно-политического блока.

