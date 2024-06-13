В Херсонской области рассказали о связи пожаров с обстрелами ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают поля, где началась уборка урожая, и леса в Херсонской области, чтобы создавать пожары. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Невзирая ни на что херсонские аграрии начали уборку раннего урожая… Противник пытается помешать — обстреливает поля с целью поджечь их. Обстреливает лесные массивы для того, чтобы тоже создать пожары», — рассказал он.
Губернатор подчеркнул, что за прошлую неделю обстрелы ВСУ привели к ряду трагических событий. По его словам, в качестве целей украинские военные в том числе выбирают машины скорой помощи и работников коммунальных служб.
Во вторник, 11 июня, украинские военные ударили по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алешки Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, из-за обстрела сильные повреждения получили здания и несколько гражданских машин.