Сальдо: ВСУ ударили по хлебопекарне и зданию водоканала в Алешках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что город оказался под обстрелом утром 11 июня. «В обоих случаях из-за удара украинских террористов сильные повреждения получили как здания, так и несколько гражданских машин», — говорится в публикации.

Сальдо отметил, что ВСУ вели обстрел Алешек FPV-дронами. По его словам, это свидетельствует о неслучайности прилетов. Он подчеркнул, что украинские войска хотели оставить население города без воды и хлеба.

10 июня дрон ВСУ атаковал общественную приемную администрации в городе Каховка Херсонской области. Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук информировал о раненом мужчине. В тот же день украинские военные нанесли повторный удар по городу.