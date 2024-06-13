Политолог Орсини: Путин вынудил Зеленского снять войска в Запорожье и Херсоне

Президент России Владимир Путин усугубляет три проблемы главы Украины Владимира Зеленского в конфликте, заставляя его принимать выгодные для российских войск решения, считает итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для Il Fatto Quotidiano.

«Путин усугубляет три хронические проблемы Зеленского: нехватку солдат, оружия и денег. Кремль вынуждает главу киевского режима использовать больше снарядов, оставлять беззащитными Херсонский и Запорожский фронты, перебрасывая оттуда войска, и тратить больше денег», — рассказал эксперт. Он указал, что любое ускоренное завершение конфликта является проигрышным для России.

Как утверждает политолог, чем больше количество направлений, по которым Армия России может наступать, тем меньше у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается возможностей сопротивляться.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что одобрение президентом США Джо Байденом ударов ВСУ по территории России приведет к мировой войне. По ее словам, американские власти не хотят достичь мира на Украине, поскольку делает все для продолжения конфликта.