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10:42, 13 июня 2024Бывший СССР

В Казахстане суд вернул государству оборонный объект

Верховный суд Казахстана вернул государству оборонный объект в Алматы

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Верховный суд Казахстана по иску военной прокуратуры вернул государству оборонный объект, стоимость которого составляет более 11 миллионов долларов (около 990 миллионов рублей). Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры республики.

«Имущественный комплекс, состоящий из десяти складов, двух административных зданий, двух производственных цехов, в городе Алматы площадью более 16 тысяч квадратных метров, 20 лет находился в доверительном управлении у частного лица. В настоящее время идет процедура перерегистрации, после чего объект будет использован для нужд обороны», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным прокуратуры, на государственный баланс также перешли 22 земельных участка стоимостью 180 миллионов тенге (около 36 миллионов рублей) и свыше 200 служебных квартир общей стоимостью 400 миллионов тенге (около 80 миллионов рублей), находившихся в незаконном владении свыше 25 лет. Сообщается, что они будут распределены между военнослужащими, нуждающимися в жилье.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге в ходе занятий по боевой готовности. Сообщается, что с этих мероприятий в Казахстане стартует летний период обучения, который продлится до 31 декабря.

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      Александр Курбатов
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