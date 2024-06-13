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13:28, 13 июня 2024Россия

В Кремле порассуждали об ответе России на новые санкции США

Песков: в Кремле думают над ответом на новые санкции со стороны США
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В Кремле думают над ответом на новые санкции со стороны США. Об обсуждении этой темы в администрации президента России рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

12 июня Минфин США ввел новые санкции против России.

Москва находится в поиске ответных действий, которые будут наилучшим образом соответствовать российским интересам, подчеркнул Песков.

После введения новых санкций Мосбиржа объявила о планах прекратить торги в долларах и евро на валютной рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках. В беседе с «Лентой.ру» эксперты предрекли рост курса доллара из-за новых санкционных мер. По оценке кандидата экономических наук Николая Кульбаки, стоимость доллара повысится на 10-15 процентов.

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      Алан Босиков
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