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21:06, 13 июня 2024Экономика

В Москве перекрыли участки дорог из-за ливня

Дептранс Москвы: движение на участке проспекта Мира и Малахитовой улице закрыто
СюжетЛивень в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Некоторые участки дорог в Москве перекрыли для автомобильного движения из-за ливня. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Введенные в связи с осадками ограничения коснулись участков дорог на проспекте Мира в районе дома №135 и на Малахитовой улице.

«В городе идет сильный дождь — рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле», — призывает граждан дептранс и добавляет, что осадки можно назвать сверхинтенсивными.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о приближении мегаливня. По его словам, с 21:00 13 июня до 03:00 14 июня дождь в столице усилится после короткого затишья. Синоптик пообещал «еще три ведра дождевой воды на метр московских улиц».

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      Александра Качан
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