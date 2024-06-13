В Москве перекрыли участки дорог из-за ливня

Дептранс Москвы: движение на участке проспекта Мира и Малахитовой улице закрыто

Некоторые участки дорог в Москве перекрыли для автомобильного движения из-за ливня. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Введенные в связи с осадками ограничения коснулись участков дорог на проспекте Мира в районе дома №135 и на Малахитовой улице.

«В городе идет сильный дождь — рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле», — призывает граждан дептранс и добавляет, что осадки можно назвать сверхинтенсивными.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о приближении мегаливня. По его словам, с 21:00 13 июня до 03:00 14 июня дождь в столице усилится после короткого затишья. Синоптик пообещал «еще три ведра дождевой воды на метр московских улиц».