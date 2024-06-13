На Москву обрушится мегаливень

Синоптик Тишковец: на Москву обрушится очередной мегаливень

Вечером в четверг, 13 июня, на Москву обрушится очередной мегаливень. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам синоптика, в течение дня дождь на время ослабнет, однако затем вновь наберет обороты. «Ожидается, что в период с 21 часа четверга до трех часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция мегаливня с интенсивностью 30 миллиметров или еще три ведра дождевой воды на метр московских улиц», — рассказал он.

При этом температура воздуха опустится. К вечеру похолодает до 13-16 градусов тепла.

Ранее москвич поплыл кролем по затопленной после ливня улице. В сеть попало видео, на котором запечатлен выбравший необычный способ передвижения житель столицы.